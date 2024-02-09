Журналист назвал четыре кандидатуры на обмен из «Вашингтона»

Журналист популярного портала Russian Machine Never Breaks Петер Хассет назвал главные активы «Вашингтон Кэпиталз», которые клуб может реализовать до конца окончания периода перехода игроков в нынешнем сезоне, ускорив процесс обновления команды с прицелом на будущий сезон.

Энтони Манта (контракт на $ 5,7 млн за сезон, истекающий в этом году).

На пути к тому, чтобы удвоить количество заброшенных шайб по сравнению с прошлым сезоном, этот 29-летний вингер наконец-то показал, что способен забивать. Его ценность не стала выше с тех пор, как он приехал в «Вашингтон», и скауты других команд знают, какая поддержка понадобится Манте для успеха, и у этих команд гораздо больше шансов предоставить её.

Ник Дауд (контракт на $ 1,3 млн за сезон, истекающий в 2025 году).

Рынок центрфорвардов вышел из-под контроля. Элиас Линдхольм обошёлся «Кэнакс» дорого (Кузьменко, выбор в первом раунде, два перспективных защитника и условный выбор в четвертом раунде). Шон Монахан стоил «Джетс» выбора в первом раунде и условного выбора в третьем. Скотт Лоутон, который не так хорош, может стоить столько же. Учитывая эти сопоставимые показатели, Ник Дауд является чрезвычайно привлекательным активом.

Макс Пасиоретти ($ 2 млн до конца сезона).

С Пасиоретти возникли две проблемы, и обе они обескураживают. Бомбардир, забрасывавший по 30 шайб, забросил всего одну в 13 матчах. Вы могли бы списать это на общую игру «Вашингтона» или на то, что он приходит в себя после долгого восстановления, но в любом случае его статистика выглядит плачевно.

Чарли Линдгрен ($1,1 млн до конца сезона-2024/2025).

Я признаю, что это спорная кандидатура, но выслушайте меня. Линдгрен занимает 12-е место среди 60 лучших вратарей лиги по количеству ожидаемых голов. Он лично принес несколько побед «Кэпиталз», где поддержка вратарской линии от обороны отсутствует напрочь. Но сейчас ценность Линдгрена никогда не была выше и, возможно, никогда не будет выше в будущем. Между тем, рынок вратарей никогда не был так востребован.