Вратарь «Северстали» Самойлов назвал голкипера КХЛ, который его удивляет своим стилем игры

27-летний российский вратарь череповецкой «Северстали» Александр Самойлов выразил мнение о наиболее интересных, по его мнению, голкиперах текущего сезона КХЛ.

«Я смотрю обычные обзоры матчей. Есть друзья-вратари, пацаны, с которыми я знаком. Интересно за ними наблюдать и смотреть. Стараюсь следить за Никитой Серебряковым. Мы с ним относительно недавно познакомились. За Максимом Дорожко тоже наблюдаю. Бердин удивляет своим стилем игры, можно сказать, что он как шестой полевой игрок», — приводит слова Самойлова Legalbet.

Напомним, в нынешнем сезоне Самойлов принял участие в 15 матчах за «Северсталь», в которых отразил 92,5% бросков при коэффициенте надёжности 1,93. Его контракт с клубом рассчитан до 30 апреля 2025 года.