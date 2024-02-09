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Казахстан подал заявку на проведение чемпионата мира по хоккею в 2028 году

Казахстан подал заявку на проведение чемпионата мира по хоккею в 2028 году
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Казахстан планирует принять чемпионат мира по хоккею в 2029 году, подав соответствующую заявку. Об этом сообщает Шайба.kz.

В своей заявке Казахстан представил два города – Астана и Алматы.

Напомним, предстоящий ЧМ-2024 будет принимать Чехия. Встречи будут проходить в двух городах – Праге и Остраве. Казахстан будет выступать в группе B, где встретится с США, Германией, Швецией, Словакией, Латвией, Францией и Польшей.

Календарь ЧМ-2024 по хоккею в Чехии.
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