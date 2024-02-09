Казахстан подал заявку на проведение чемпионата мира по хоккею в 2028 году

Казахстан планирует принять чемпионат мира по хоккею в 2029 году, подав соответствующую заявку. Об этом сообщает Шайба.kz.

В своей заявке Казахстан представил два города – Астана и Алматы.

Напомним, предстоящий ЧМ-2024 будет принимать Чехия. Встречи будут проходить в двух городах – Праге и Остраве. Казахстан будет выступать в группе B, где встретится с США, Германией, Швецией, Словакией, Латвией, Францией и Польшей.