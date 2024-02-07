Нападающий «Оттавы» Владимир Тарасенко сменил агента во второй раз за семь месяцев

Нападающий «Оттавы» Владимир Тарасенко сменил агента во второй раз за семь месяцев. Как сообщает инсайдер НХЛ Пьер Лебрюн, интересы россиянина теперь представляет Крейг Остер из агентства Newport Sports.

Изначально и долгое время интересы Владимира в Северной Америке представлял один из крупнейших агентов и глава компании «Октагон» Майк Льюит, после чего Владимир начал сотрудничество с Полом Теофанасом. В межсезонье агент не смог подобрать россиянину клуб, и было принято решение расстаться с ним и начать работу с Джей Пи Барри и Пэтом Бриссоном из агентства CAA.

Россиянин имеет действующее однолетнее соглашение с «Оттавой» на $ 5 млн и с большой долей вероятности сменит клуб до дедлайна. «Оттава» после 47 матчей занимает 15-е место в таблице Восточной конференции НХЛ.