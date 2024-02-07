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Нападающий «Оттавы» Владимир Тарасенко сменил агента во второй раз за семь месяцев

Нападающий «Оттавы» Владимир Тарасенко сменил агента во второй раз за семь месяцев
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Нападающий «Оттавы» Владимир Тарасенко сменил агента во второй раз за семь месяцев. Как сообщает инсайдер НХЛ Пьер Лебрюн, интересы россиянина теперь представляет Крейг Остер из агентства Newport Sports.

Изначально и долгое время интересы Владимира в Северной Америке представлял один из крупнейших агентов и глава компании «Октагон» Майк Льюит, после чего Владимир начал сотрудничество с Полом Теофанасом. В межсезонье агент не смог подобрать россиянину клуб, и было принято решение расстаться с ним и начать работу с Джей Пи Барри и Пэтом Бриссоном из агентства CAA.

Россиянин имеет действующее однолетнее соглашение с «Оттавой» на $ 5 млн и с большой долей вероятности сменит клуб до дедлайна. «Оттава» после 47 матчей занимает 15-е место в таблице Восточной конференции НХЛ.

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