Вице-президент КХЛ Чернышенко: ведём большую работу по сокращению госфинансирования клубов

Вице-президент КХЛ Дмитрий Чернышенко остался впечатлён новой «СКА Ареной» после совместно с президентом лиги Алексеем Морозовым рабочей поездки.

«Объект впечатляет, как с точки инновационных решений, где всё продумано до мелких деталей, так и своим размахом. Но самое главное – это самый современный, безопасный и эффективный по работе со зрителями дворец. Совсем недавно он принял Матч звёзд КХЛ, который за два дня посетило более 40 тысяч зрителей. Комплекс рассчитан на посещение 21,5 тыс. человек на различных хоккейных мероприятиях и до 23 тыс. – на концертах. Такая вместимость в том числе содействует выполнению поручения президента России по достижению 70% наших граждан, регулярно занимающихся спортом. Для этого также нужны звёзды спорта и яркие победы. Такие ролевые модели, на которых хотят равняться мальчишки, способствуют увеличению количества людей, вовлечённых в спорт», — приводит слова Чернышенко пресс-служба КХЛ на официальном сайте лиги.

Чернышенко также добавил, что по поручению Владимира Путина КХЛ ведёт большую работу по сокращению госфинансирования клубов и повышению их коммерческой эффективности. Вместимость «СКА Арены» позволяет проводить большие события с участием спонсоров и партнёров, что приближает экономическую модель построенного комплекса к самоокупаемой. Сама Арена построена преимущественно за счёт частных инвестиций – доля бюджетного финансирования составила около 15%.

Напомним, в воскресенье, 11 февраля, СКА примет на новом домашнем стадионе «Сочи». Начало игры – в 17:00 мск.