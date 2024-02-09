Нападающий «Северстали» ответил, чего не хватает клубу для побед над лидерами

Нападающий «Северстали» Тимур Муханов высказался, чего не хватает череповецкому клубу для побед над лидерами Континентальной хоккейной лиги.

«Чего не хватает „Северстали“ для побед над лидерами? Сложно сказать. Наверное, не хватает опыта, потому что, как вы и сказали, у нас молодая команда. У нас много ребят, которые проводят первый сезон в КХЛ. Но мы уже в этом сезоне доказывали, что можем играть с любым соперником. Мы можем играть с лидерами и обыгрывать их», — сказал Муханов в интервью Legalbet.

Череповчане с 70 очками после 60 матчей нынешнего сезона занимают шестое место в таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. В следующем матче «Северсталь» сыграет дома с ярославским «Локомотивом» завтра, 10 февраля.