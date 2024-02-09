The Athletic оценил игру Ильи Самонова после возвращения из АХЛ

Авторы сайта The Athletic высказались об игре российского голкипера «Торонто Мэйпл Лифс» Ильи Самсонова после того, как голкипер вернулся из АХЛ.

«Общая статистика Ильи Самсонова ужасна. Его процент отражённых бросков составляет 87,9, что на 25 пунктов ниже среднего показателя по лиге. Однако это уже важно: в шести стартах после перезагрузки в АХЛ он был надёжен, продемонстрировав процент отражённых бросков 91,8 и выиграв четыре раза. Это по-прежнему тот парень, который пропустил 21 гол в четырёх играх в декабре, но смена обстановки, похоже, сработала», — написано в статье.

Напомним, 31 декабря «Торонто» выставлял голкипера на драфт отказов, однако затем, после прохождения игроком данной процедуры, он вернулся в состав команды после командировки в АХЛ.