Жамнов: если вижу, что игрок не до конца выполняет работу, выскажу лично

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов рассказал о своих взаимоотношениях с игроками во время работы.

«В любой команде есть звёзды, но для меня они все равны, индивидуально с каждым общаюсь, каждому стараюсь помочь. Каждый для меня важен, потому что это одна составляющая большого коллектива. За каждого игрока я ответственен. Если вижу, что у игрока не получается, я всегда с ним поговорю и мы обсудим все нюансы. Если вижу, что игрок не до конца выполняет свою работу, выскажу лично, и мы всё обсудим», — приводит слова Жамнова пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Красно-белые набрали 80 очков после 61 встречи и занимают четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче «Спартак» сыграет в Казахстане с местным «Барысом». Встреча состоится завтра, 10 февраля, и начнётся в 14:00 мск.