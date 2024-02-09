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«Салават Юлаев» пригласил на «зеленое дерби» роликом с журналистом Такером Карлсоном

«Салават Юлаев» пригласил на «зеленое дерби» роликом с журналистом Такером Карлсоном
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«Салават Юлаев» пригласил на «зеленое дерби» с «Ак Барсом» видео с популярным американским журналистом Такером Карлсоном, который недавно взял интервью у президента Российской Федерации Владимира Путина.

«Я прилетел в Россию, чтобы не пропустить главное мировое событие. В Уфе пройдет долгожданное шестое ««зеленое дерби» этого сезона. Многие жители России убеждали меня, что нет ничего лучше в спорте, чем матч «Салавата Юлаева» и «Ак Барса». Я решил лично проверить, так ли это. Увидимся завтра на хоккее! До встречи!», — сказано в тексте видео с использованием башкирского языка.

Видео можно посмотреть в официальном телеграм-канале «Салавата Юлаева»

Напомним, матч «Салават Юлаев» — «Ак Барс» состоится завтра, 10 февраля в Уфе. Встреча начнётся в 14:30 мск.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 февраля 2024, суббота. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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