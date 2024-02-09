Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс рассказал о своём отношении к возможности забить 70 голов за сезон и стать первым за более чем 30 лет, кому удастся это сделать.

«На самом деле это не главная цель ни для меня, ни для этой команды. Я просто пытаюсь идти от игры к игре, выходить и выступать в меру своих способностей, делать всё, что в моих силах, чтобы помочь команде победить, независимо от того, попадёт ли моя фамилия на табло или нет. Я просто стараюсь концентрироваться в каждой игре и не слишком беспокоюсь о забитых голах», — приводит слова Мэттьюса сайт НХЛ.

70 или более голов в лиге не забивали с сезона-1992/1993, когда Александр Могильный и Теэму Селянне забросили по 76 шайб каждый.

В нынешнем сезоне Мэттьюс записал за свой счёт 41 гол в 48 матчах.