Жамнов: у «Спартака» очень сильная аудитория ветеранов, которые переживают за результат

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов высказался о своей главной задаче как наставника красно-белых на сегодняшний момент.

«Главная задача на сегодняшний день – построить команду, сделать хороший коллектив, дееспособный, вернуть традиции спартаковские, которые были ранее. Здесь очень сильная аудитория ветеранов, которые переживают за результат. В последний раз они чемпионами становились в 70-х годах. Хочется вернуть традиции „Спартака“ в первую очередь. Надеюсь, что получится. Это не так просто и не за один год. Нужно время и терпение», — приводит слова Жамнова пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Красно-белые набрали 80 очков после 61 встречи и занимают четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче «Спартак» сыграет в Казахстане с местным «Барысом». Встреча состоится завтра, 10 февраля, и начнётся в 14:00 мск.