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«Сибирь» в матче с «Нефтехимиком» забросила победную шайбу за секунду до конца овертайма

«Сибирь» в матче с «Нефтехимиком» забросила победную шайбу за секунду до конца овертайма
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В Нижнекамске закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Нефтехимик» принимал новосибирскую «Сибирь». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 2:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 февраля 2024, пятница. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
1 : 2
ОТ
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Шафигуллин (Ди, Дергачёв) – 23:45 (5x5)     1:1 Андреофф (Бек, Хамидуллин) – 39:23 (4x4)     1:2 Андреофф (Бутузов, Мёрфи) – 64:59 (4x3)    

Новосибирский клуб вырвал победу у хозяев за секунду до окончания овертайма. Шайбой отметился Энди Андреофф с передач Владимира Бутузова и Тревора Мёрфи при игре в формате «4 на 3». Для Андреоффа эта шайба стала второй в матче.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В следующем матче регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» сыграет в Нижнем Новгороде с местным «Торпедо» 11 февраля. В этот же день «Сибирь» в «сибирском дерби» в Омске встретится с «Авангардом».

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