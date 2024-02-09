«Сибирь» в матче с «Нефтехимиком» забросила победную шайбу за секунду до конца овертайма

В Нижнекамске закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Нефтехимик» принимал новосибирскую «Сибирь». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 2:1.

Новосибирский клуб вырвал победу у хозяев за секунду до окончания овертайма. Шайбой отметился Энди Андреофф с передач Владимира Бутузова и Тревора Мёрфи при игре в формате «4 на 3». Для Андреоффа эта шайба стала второй в матче.

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В следующем матче регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» сыграет в Нижнем Новгороде с местным «Торпедо» 11 февраля. В этот же день «Сибирь» в «сибирском дерби» в Омске встретится с «Авангардом».