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Кожевников оценил желание Казахстана принять чемпионат мира по хоккею в 2028 году

Кожевников оценил желание Казахстана принять чемпионат мира по хоккею в 2028 году
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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников прокомментировал заявку Казахстана на проведение чемпионата мира по хоккею в 2028 году.

«Им никто не может запретить этого делать. Казахстан прогрессирует в хоккейном плане, там появляются неплохие школы. В ИИХФ много чиновников сидят, самый главный у них там француз, чистый негодяй. Посмотрим, надо их раскачивать и смотреть, что будет», — цитирует Кожевникова «Газета.Ru».

Напомним, в своей заявке Казахстан представил два города – Астану и Алма-Ату. В списке официальных кандидатов также указана Франция. В 2025 году чемпионат мира пройдёт в Швеции и Дании, в 2026 году — в Швейцарии, в 2027 году — в Германии. Сборная Казахстана с 2021 года ежегодно выступает в элитном дивизионе.

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