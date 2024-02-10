Сидни Кросби вышел на чистое 21-е место по голам за карьеру в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» принимает «Питтсбург Пингвинз». В ходе третьего периода счёт равный — 2:2.
В составе гостей заброшенной шайбой отметился канадский нападающий Сидни Кросби, сравнявший счёт в начале третьего периода. Капитан «Питтсбурга» забил в ворота бывшего одноклубника Марка-Андре Флёри и вышел на чистое 21-е место по голам (578) за карьеру в НХЛ, превзойдя результат ещё одного бывшего одноклубника, Марка Рекки (577).
Ближайшей целью для Сидни теперь является показатель финского форварда Яри Курри, который с 601 голом замыкает топ-20 снайперов в истории североамериканской лиги. Рекорд НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки (894), на втором месте располагается россиянин Александр Овечкин (833).
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