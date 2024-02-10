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Сидни Кросби вышел на чистое 21-е место по голам за карьеру в НХЛ

Сидни Кросби вышел на чистое 21-е место по голам за карьеру в НХЛ
Сидни Кросби
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» принимает «Питтсбург Пингвинз». В ходе третьего периода счёт равный — 2:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 февраля 2024, суббота. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
3 : 2
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Болди (Капризов, Фэйбер) – 12:57 (pp)     1:1 Смит (Малкин) – 22:54     2:1 Бродин (Болди, Эрикссон Эк) – 26:12     2:2 Кросби (Карлссон, Гюнцель) – 41:01 (pp)     3:2 Капризов (Богосян, Бродин) – 49:34    

В составе гостей заброшенной шайбой отметился канадский нападающий Сидни Кросби, сравнявший счёт в начале третьего периода. Капитан «Питтсбурга» забил в ворота бывшего одноклубника Марка-Андре Флёри и вышел на чистое 21-е место по голам (578) за карьеру в НХЛ, превзойдя результат ещё одного бывшего одноклубника, Марка Рекки (577).

Ближайшей целью для Сидни теперь является показатель финского форварда Яри Курри, который с 601 голом замыкает топ-20 снайперов в истории североамериканской лиги. Рекорд НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки (894), на втором месте располагается россиянин Александр Овечкин (833).

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