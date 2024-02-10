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Капризов установил новый рекорд «Миннесоты», превзойдя достижение восьми игроков

Капризов установил новый рекорд «Миннесоты», превзойдя достижение восьми игроков
Кирилл Капризов
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» принимала «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла на арене «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле (США) и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 февраля 2024, суббота. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
3 : 2
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Болди (Капризов, Фэйбер) – 12:57 (pp)     1:1 Смит (Малкин) – 22:54     2:1 Бродин (Болди, Эрикссон Эк) – 26:12     2:2 Кросби (Карлссон, Гюнцель) – 41:01 (pp)     3:2 Капризов (Богосян, Бродин) – 49:34    

Автором победной шайбы стал нападающий хозяев Кирилл Капризов, отличившийся в середине третьего периода при счёте 2:2. Таким образом российский форвард четвёртый сезон кряду (2020–2024) достиг отметки в 20 голов в регулярном чемпионате, став первым игроком в истории «Миннесоты», кому покорилось это достижение в составе клуба.

Ранее сразу девять хоккеистов, включая Капризова, делили рекорд по количеству сезонов подряд с 20+ голами. На протяжении трёх сезонов подряд этой отметки достигали Брайан Ролстон и Мариан Габорик (оба — 2005–2008), Зак Паризе (2013–2016), Нино Нидеррайтер (2014–2017), Джейсон Цукер и Эрик Стаал (оба — 2015–2018), Кевин Фиала (2019–2022) и Йоэль Эрикссон Эк (2021–2024).

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