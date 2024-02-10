Капризов установил новый рекорд «Миннесоты», превзойдя достижение восьми игроков

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» принимала «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла на арене «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле (США) и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

Автором победной шайбы стал нападающий хозяев Кирилл Капризов, отличившийся в середине третьего периода при счёте 2:2. Таким образом российский форвард четвёртый сезон кряду (2020–2024) достиг отметки в 20 голов в регулярном чемпионате, став первым игроком в истории «Миннесоты», кому покорилось это достижение в составе клуба.

Ранее сразу девять хоккеистов, включая Капризова, делили рекорд по количеству сезонов подряд с 20+ голами. На протяжении трёх сезонов подряд этой отметки достигали Брайан Ролстон и Мариан Габорик (оба — 2005–2008), Зак Паризе (2013–2016), Нино Нидеррайтер (2014–2017), Джейсон Цукер и Эрик Стаал (оба — 2015–2018), Кевин Фиала (2019–2022) и Йоэль Эрикссон Эк (2021–2024).