Мика Зибанеджад установил новый рекорд «Рейнджерс» по голам в овертаймах

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла на арене «Юнайтед-центр» в Чикаго (США) и завершилась победой гостей со счётом 4:3 в овертайме.
Основное время матча завершилось с ничейным счётом 3:3. На третьей минуте овертайма победную шайбу в составе гостей на свой счёт записал Мика Зибанеджад, установивший окончательный счёт во встрече. Шведский форвард восьмой раз за карьеру в американском клубе отличился в дополнительное время, благодаря чему установил новый рекорд «Рейнджерс» по голам в овертаймах.
Ранее Мика делил первое место в этой номинации с тремя хоккеистами, в активе которых значится по семь голов в овертаймах за «Рейнджерс». В этот список входят Сесил Диллон, Батч Киллинг и Брайан Литч. Теперь же Зибанеджад с восемью победными бросками единолично владеет этим рекордом.
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