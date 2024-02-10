Мика Зибанеджад установил новый рекорд «Рейнджерс» по голам в овертаймах

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла на арене «Юнайтед-центр» в Чикаго (США) и завершилась победой гостей со счётом 4:3 в овертайме.

Основное время матча завершилось с ничейным счётом 3:3. На третьей минуте овертайма победную шайбу в составе гостей на свой счёт записал Мика Зибанеджад, установивший окончательный счёт во встрече. Шведский форвард восьмой раз за карьеру в американском клубе отличился в дополнительное время, благодаря чему установил новый рекорд «Рейнджерс» по голам в овертаймах.

Ранее Мика делил первое место в этой номинации с тремя хоккеистами, в активе которых значится по семь голов в овертаймах за «Рейнджерс». В этот список входят Сесил Диллон, Батч Киллинг и Брайан Литч. Теперь же Зибанеджад с восемью победными бросками единолично владеет этим рекордом.