Форвард «Нефтехимика»: зачем Кучерову напрягаться на Матче звёзд? За это нет бонусов

Нападающий «Нефтехимика» Никита Сетдиков высказался об игре российского форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучрова на Матче звёзд НХЛ.

«Кучерова освистывали на Матче звёзд НХЛ? А что ему напрягаться там? За это нет никаких бонусов. Он всё делал для шоу, забил гол в матче. Какие вопросы к нему? По-моему, Мэттьюс писал, что вообще можно сказать Кучерову? Он лучший в лиге на данный момент», – сказал Сетдиков в интервью Metaratings.ru.

Кучеров имеет в активе 87 (33+54) очков в сезоне. Россиянин обходит в гонке бомбардиров Натана Маккиннона, у которого на данный момент 85 (32+53) очков.

Напомним, ранее Никита Кучеров высказался по поводу свиста в свой адрес во время конкурса мастерства на Матче звёзд НХЛ.