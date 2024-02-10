Защитник «Нефтехимика»: не согласен, что «Сибирь» была лучше

Защитник «Нефтехимика» Лукаш Клок высказался о поражении от «Сибири» (1:2 ОТ) в домашнем матче накануне.

«Не согласен с тем, что „Сибирь“ была лучше. Да, они запирали нас во втором периоде, поддавливали, даже в штангу попали. У нас впереди пять матчей на выезде, будет очень серьёзное давление. Сложно будет достать очки, но всё в наших руках. Впереди сложные игры, но никто не говорил, что будет легко. Каждый из нас чувствует это давление. Пять матчей на выезде, затем проведём одну игру дома и закончим регулярку на выезде. Для фанатов это интересно. Все мы сфокусированы на том, чтобы выйти в плей-офф. Будем биться до конца», — цитирует Клока «РБ Спорт».

В следующем матче регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» сыграет в Нижнем Новгороде с местным «Торпедо» 11 февраля. В этот же день «Сибирь» в «сибирском дерби» в Омске встретится с «Авангардом».