Коннор Макдэвид обошёл Павла Дацюка по очкам в НХЛ

В Анахайме закончился матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги, в котором «Анахайм Дакс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 5:3.

Капитан канадского клуба Коннор Макдэвид в матче отметился тремя результативными передачами. Всего в рамках Национальной хоккейной лиги на счету звёздного форварда 921 (324+597) очко. Макдэвид обошёл легендарного российского экс-нападающего Павла Дацюка, у которого 918 (314+604) результативных баллов в НХЛ. Павел с 2001 по 2016 год выступал за «Детройт Ред Уингз».

В текущем сезоне на счету 27-летнего Макдэвида 71 (21+50) очко в 45 матчах регулярки. Напомним, в следующей игре «Эдмонтон» сыграет в гостях с «Лос-Анджелес Кингз» 11 февраля.