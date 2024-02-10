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Андреофф установил рекорд «Сибири» в КХЛ по шайбам среди легионеров клуба

Андреофф установил рекорд «Сибири» в КХЛ по шайбам среди легионеров клуба
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В Нижнекамске закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Нефтехимик» принимал новосибирскую «Сибирь». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 2:1.

В данной встрече нападающий новосибирского клуба Энди Андреофф оформил дубль, забросив свою 26-ю шайбу в нынешней регулярке Континентальной хоккейной лиги.

32-летний канадский форвард установил рекорд сибиряков в КХЛ по шайбам среди легионеров клуба. До этого лучшим результатом была 21 шайба Александера Бергстрёма в сезоне-2017/2018.

В следующем матче «Нефтехимик» сыграет в Нижнем Новгороде с местным «Торпедо» 11 февраля. В этот же день «Сибирь» в «сибирском дерби» в Омске встретится с «Авангардом».

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