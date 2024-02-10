The Athletic рассказал, что «Оттава» может получить за обмен Тарасенко

Журналист Харман Даял в статье на сайте The Athletic предположил, что «Оттава Сенаторз» может получить за вероятный обмен Владимира Тарасенко в преддверии дедлайна 8 марта.

«Тарасенко имеет полный контроль над своим будущим благодаря пункту о запрете обмена, который ограничивает список возможных клубов. Первоначальным запросом „сенаторов“ должен быть выбор в первом раунде драфта, но для этого потребуется идеальный сценарий. Более реалистичным кажется вариант получения выбора во втором раунде», — сказано в статье.

Напомним, в нынешнем сезоне Тарасенко принял участие в 45 матчах за «Оттаву», в которых отметился 33 (13+20) результативными действиями при показателе полезности «+11». Перед началом сезона-2023/2024 он заключил однолетний контракт с клубом на сумму в $ 5 млн.