«Нет, я не плачу…» Гендиректор «Салавата» — о победе над «Ак Барсом» в «зелёном дерби»

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов высказался о победе в прошедшем домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ с казанским «Ак Барсом» (2:1).

«Спасибо команде за победу. «Ак Барс» тоже провёл хороший матч. Напряжение «зелёных матчей» для обеих команд часто не проходит бесследно. Дальше у нас такие же непростые матчи. Нет, я не плачу…» — гласит публикация Баширова в телеграм-канале.

Напомним, «Салават Юлаев», набрав 83 очка в 61 матче, занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче подопечные Виктора Козлова примут омский «Авангард» (13 февраля), а затем уфимцы проведут три выездные встречи кряду с грандами Западной конференции – СКА (15 февраля), «Локомотивом» (17 февраля) и московским «Динамо» (19 февраля).