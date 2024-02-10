Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Sportsnet представил возможный состав сборной Канады на Турнир четырёх наций в 2025 году

Sportsnet представил возможный состав сборной Канады на Турнир четырёх наций в 2025 году
Аудио-версия:
Комментарии

Эксперт популярного портал Sportsnet Джастин Борн представил вариант состава сборной Канады с возможными сочетаниями игроков на предстоящий в 2025 году Турнир четырёх наций с участием США, Швеции и Финляндии.

Нападение:

  • Зак Хайман («Эдмонтон Ойлерз») – Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз») – Коннор Бедард («Чикаго Блэкхоукс»);
  • Брейден Пойнт («Тампа-Бэй Лайтнинг») – Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш») – Мэтью Барзал («Нью-Йорк Айлендерс»);
  • Брэд Маршан («Бостон Брюинз») – Сидни Кросби («Питтсбург Пингвинз») – Джонатан Маршессо («Вегас Голден Найтс»);
  • Сэм Райнхарт («Флорида Пантерз») – Энтони Чирелли («Тампа-Бэй Лайтнинг») – Марк Стоун («Вегас Голден Найтс»).

Могут оказаться в составе в зависимости от своей формы: Митчелл Марнер («Торонто Мэйпл Лифс»), Райан Ньюджент-Хопкинс («Эдмонтон Ойлерз»), Марк Шайфли («Виннипег Джетс») и Стивен Стэмкос («Тампа-Бэй Лайтнинг»).

Защита:

  • Девон Тэйвз («Колорадо Эвеланш») – Кейл Макар («Колорадо Эвеланш»);
  • Джош Моррисси («Виннипег Джетс») – Алекс Пьетранджело («Вегас Голден Найтс»).
  • Морган Райлли («Торонто Мэйпл Лифс») – Аарон Экблад («Флорида Пантерз»);
  • Дрю Даути («Лос-Анджелес Кингз») – Ноа Добсон («Нью-Йорк Айлендерс»).

Вратари:

  • Джордан Биннингтон («Сент-Луис Блюз»);
  • Эдин Хилл («Вегас Голден Найтс»);
  • Коннор Ингрэм («Аризона Койотс»);
  • Тристан Джерри («Питтсбург Пингвинз»);
  • Сэм Монтембо («Монреаль Канадиенс);
  • Стюарт Скиннер («Эдмонтон Ойлерз»).
Материалы по теме
Пресс-служба НХЛ назвала ориентировочный состав сборной США на Турнир четырёх наций
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android