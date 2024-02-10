Sportsnet представил возможный состав сборной Канады на Турнир четырёх наций в 2025 году
Эксперт популярного портал Sportsnet Джастин Борн представил вариант состава сборной Канады с возможными сочетаниями игроков на предстоящий в 2025 году Турнир четырёх наций с участием США, Швеции и Финляндии.
Нападение:
- Зак Хайман («Эдмонтон Ойлерз») – Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз») – Коннор Бедард («Чикаго Блэкхоукс»);
- Брейден Пойнт («Тампа-Бэй Лайтнинг») – Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш») – Мэтью Барзал («Нью-Йорк Айлендерс»);
- Брэд Маршан («Бостон Брюинз») – Сидни Кросби («Питтсбург Пингвинз») – Джонатан Маршессо («Вегас Голден Найтс»);
- Сэм Райнхарт («Флорида Пантерз») – Энтони Чирелли («Тампа-Бэй Лайтнинг») – Марк Стоун («Вегас Голден Найтс»).
Могут оказаться в составе в зависимости от своей формы: Митчелл Марнер («Торонто Мэйпл Лифс»), Райан Ньюджент-Хопкинс («Эдмонтон Ойлерз»), Марк Шайфли («Виннипег Джетс») и Стивен Стэмкос («Тампа-Бэй Лайтнинг»).
Защита:
- Девон Тэйвз («Колорадо Эвеланш») – Кейл Макар («Колорадо Эвеланш»);
- Джош Моррисси («Виннипег Джетс») – Алекс Пьетранджело («Вегас Голден Найтс»).
- Морган Райлли («Торонто Мэйпл Лифс») – Аарон Экблад («Флорида Пантерз»);
- Дрю Даути («Лос-Анджелес Кингз») – Ноа Добсон («Нью-Йорк Айлендерс»).
Вратари:
- Джордан Биннингтон («Сент-Луис Блюз»);
- Эдин Хилл («Вегас Голден Найтс»);
- Коннор Ингрэм («Аризона Койотс»);
- Тристан Джерри («Питтсбург Пингвинз»);
- Сэм Монтембо («Монреаль Канадиенс);
- Стюарт Скиннер («Эдмонтон Ойлерз»).
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