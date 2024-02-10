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Sportsnet представил возможный состав сборной Канады на Турнир четырёх наций в 2025 году

Эксперт популярного портал Sportsnet Джастин Борн представил вариант состава сборной Канады с возможными сочетаниями игроков на предстоящий в 2025 году Турнир четырёх наций с участием США, Швеции и Финляндии.

Нападение:

Зак Хайман («Эдмонтон Ойлерз») – Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз») – Коннор Бедард («Чикаго Блэкхоукс»);

Брейден Пойнт («Тампа-Бэй Лайтнинг») – Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш») – Мэтью Барзал («Нью-Йорк Айлендерс»);

Брэд Маршан («Бостон Брюинз») – Сидни Кросби («Питтсбург Пингвинз») – Джонатан Маршессо («Вегас Голден Найтс»);

Сэм Райнхарт («Флорида Пантерз») – Энтони Чирелли («Тампа-Бэй Лайтнинг») – Марк Стоун («Вегас Голден Найтс»).

Могут оказаться в составе в зависимости от своей формы: Митчелл Марнер («Торонто Мэйпл Лифс»), Райан Ньюджент-Хопкинс («Эдмонтон Ойлерз»), Марк Шайфли («Виннипег Джетс») и Стивен Стэмкос («Тампа-Бэй Лайтнинг»).

Защита:

Девон Тэйвз («Колорадо Эвеланш») – Кейл Макар («Колорадо Эвеланш»);

Джош Моррисси («Виннипег Джетс») – Алекс Пьетранджело («Вегас Голден Найтс»).

Морган Райлли («Торонто Мэйпл Лифс») – Аарон Экблад («Флорида Пантерз»);

Дрю Даути («Лос-Анджелес Кингз») – Ноа Добсон («Нью-Йорк Айлендерс»).

Вратари:

Джордан Биннингтон («Сент-Луис Блюз»);

Эдин Хилл («Вегас Голден Найтс»);

Коннор Ингрэм («Аризона Койотс»);

Тристан Джерри («Питтсбург Пингвинз»);

Сэм Монтембо («Монреаль Канадиенс);

Стюарт Скиннер («Эдмонтон Ойлерз»).