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Все результаты игрового дня НХЛ 11 февраля

Все результаты игрового дня НХЛ 11 февраля
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Сегодня, 11 февраля, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата было сыграно 13 матчей, одна игра продолжается в данный момент. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 февраля 2024, суббота. 21:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
4 : 3
ОТ
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Рэймонд (Перрон, Питри) – 00:45     1:1 Хёгландер (Гронек, Петтерссон) – 21:09     1:2 Гронек (Михеев, Петтерссон) – 31:10     1:3 Петтерссон (Зутер, Гронек) – 33:27     2:3 Спронг (Кейн, Велено) – 42:34 (pp)     3:3 Расмуссен (Уолман, Фишер) – 47:51     4:3 Уолман – 60:23    
НХЛ - регулярный чемпионат
10 февраля 2024, суббота. 21:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
2 : 3
Даллас Старз
Даллас
1:0 Судзуки (Кофилд, Мэтисон) – 20:38     1:1 Харли (Хинц, Робертсон) – 23:51     1:2 Сегин (Дюшейн, Марчмент) – 24:15     1:3 Сегин (Дюшейн, Марчмент) – 37:45     2:3 Слафковски (Судзуки, Мэтисон) – 38:37    
НХЛ - регулярный чемпионат
10 февраля 2024, суббота. 21:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 5
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Уигар (Маркстрём, Коулман) – 03:47     0:2 Юбердо (Шарангович, Ханифин) – 28:38 (pp)     0:3 Уигар (Дьюр, Пеллетье) – 35:16     1:3 Нельсон (Добсон, Палмьери) – 44:00     1:4 Коулман – 55:59     2:4 Пажо (Барзал) – 57:28     2:5 Уигар (Юбердо, Кадри) – 59:38    
НХЛ - регулярный чемпионат
10 февраля 2024, суббота. 21:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
1 : 3
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Нейборс (Бучневич, Томас) – 12:53 (pp)     1:1 Окпосо – 20:51     1:2 Кайру (Парэйко, Росен) – 24:32     1:3 Нейборс (Шенн, Капанен) – 58:03    

В матче с «Бостоном» капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился результативной передачей и голом в пустые ворота. Россиянин побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в пустые ворота, забросив в пустые ворота в 57-й раз в карьере.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 февраля 2024, суббота. 23:30 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
0 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Оши (Пасиоретти, Макмайкл) – 21:05 (pp)     0:2 Строум (Овечкин, Оши) – 43:24     0:3 Овечкин (Маленстин) – 59:33    
НХЛ - регулярный чемпионат
11 февраля 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
4 : 0
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Вераге (Барков, Ткачук) – 10:19 (pp)     2:0 Райнхарт (Ткачук, Барков) – 16:56 (pp)     3:0 Луостаринен (Куликов, Родригес) – 37:52     4:0 Барков – 49:20    
НХЛ - регулярный чемпионат
11 февраля 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
2 : 1
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Шайфли (Элерс) – 10:20     2:0 Нидеррайтер (Шмидт, Стэнли) – 15:39     2:1 Раст (Карлссон, Грейвз) – 34:08    
НХЛ - регулярный чемпионат
11 февраля 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
5 : 3
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Мэттьюс (Марнер, Нис) – 03:45     1:1 Жиру (Жозеф) – 17:53     2:1 Тарасенко (Пинто, Чикран) – 22:04     2:2 Нис (Марнер, Мэттьюс) – 29:43     3:2 Пинто (Келли, Зуб) – 31:13     4:2 Норрис (Батерсон) – 35:13     4:3 Доми (Райлли, Робертсон) – 45:12     5:3 Грейг (Пинто) – 59:54    
НХЛ - регулярный чемпионат
11 февраля 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
1 : 0
ОТ
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Ахо (Нечас, Славин) – 63:40    
НХЛ - регулярный чемпионат
11 февраля 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
3 : 2
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 Лотон (Йорк, Фрост) – 04:36 (pp)     1:1 Татар (Данн, Ларссон) – 17:09     2:1 Пилинг (Хэтэуэй, Силер) – 18:14 (sh)     2:2 Макканн (Веннберг, Данн) – 40:35     3:2 Кутюрье (Санхайм, Конечны) – 45:30    
НХЛ - регулярный чемпионат
11 февраля 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
2 : 4
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Пол (Хагель, Рэддиш) – 15:40 (pp)     0:2 Чирелли (Хагель, Пол) – 20:49     0:3 Стэмкос (Хедман, Кучеров) – 40:22 (pp)     1:3 Дженнер (Годро, Веренски) – 52:22     2:3 Дженнер (Годро, Марченко) – 55:50 (pp)     2:4 Хагель (Кучеров, Чирелли) – 59:12    
НХЛ - регулярный чемпионат
11 февраля 2024, воскресенье. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
5 : 4
ОТ
Аризона Койотс
Глендейл
1:0 О'Райлли (Форсберг, Нюквист) – 12:28     1:1 Дермотт (Цукер, Керфут) – 13:10     2:1 Йози (Бэрри) – 31:39 (pp)     2:2 Гюнтер (Келлер, Цукер) – 38:31 (pp)     2:3 Вялимяки (Гюнтер, Хэйтон) – 41:45     2:4 Шмальц (Цукер, Келлер) – 44:07 (pp)     3:4 Новак (Макдона, Евангелиста) – 46:00 (pp)     4:4 Форсберг (О'Райлли, Йози) – 49:59     5:4 Макдона (Новак, Нюквист) – 61:36    

На данный момент не завершился один матч:

НХЛ - регулярный чемпионат
11 февраля 2024, воскресенье. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
3-й период
3 : 0
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Дюбуа (Спенс, Мур) – 22:38 (pp)     2:0 Льюис (Байфилд) – 23:27     3:0 Байфилд (Гавриков, Рой) – 47:06    

В данный момент Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги возглавляет «Бостон Брюинз» с 73 очками после 52 встреч. На Западе первую строчку турнирной таблицы занимает «Ванкувер Кэнакс» с 74 очками после 52 матчей.

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