Все результаты игрового дня НХЛ 11 февраля

Сегодня, 11 февраля, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата было сыграно 13 матчей, одна игра продолжается в данный момент. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.

В матче с «Бостоном» капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился результативной передачей и голом в пустые ворота. Россиянин побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в пустые ворота, забросив в пустые ворота в 57-й раз в карьере.

На данный момент не завершился один матч:

В данный момент Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги возглавляет «Бостон Брюинз» с 73 очками после 52 встреч. На Западе первую строчку турнирной таблицы занимает «Ванкувер Кэнакс» с 74 очками после 52 матчей.