Райлли ударил клюшкой в лицо хоккеиста «Оттавы» за щелчок по пустым воротам «Торонто»

В Оттаве прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Оттава Сенаторз» нанесла поражение «Торонто Мэйпл Лифс» (5:3).

За пять секунд до конца третьего периода нападающий «Оттавы» Ридли Грейг выбежал на пустые ворота «Торонто» и мощным щелчком вогнал шайбу в сетку. Это не понравилось защитнику «Торонто» Моргану Райлли, который во время празднования гола ударил клюшкой в лицо форварда «Сенаторз». На льду моментально вспыхнула массовая потасовка. По итогам эпизода Райлли получил большой и дисциплинарный до конца игры штрафы.

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«Оттава» стала победителем сезонной серии в дерби между канадскими командами со счётом 3-1.