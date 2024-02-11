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Райлли ударил клюшкой в лицо хоккеиста «Оттавы» за щелчок по пустым воротам «Торонто»

Райлли ударил клюшкой в лицо хоккеиста «Оттавы» за щелчок по пустым воротам «Торонто»
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В Оттаве прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Оттава Сенаторз» нанесла поражение «Торонто Мэйпл Лифс» (5:3).

За пять секунд до конца третьего периода нападающий «Оттавы» Ридли Грейг выбежал на пустые ворота «Торонто» и мощным щелчком вогнал шайбу в сетку. Это не понравилось защитнику «Торонто» Моргану Райлли, который во время празднования гола ударил клюшкой в лицо форварда «Сенаторз». На льду моментально вспыхнула массовая потасовка. По итогам эпизода Райлли получил большой и дисциплинарный до конца игры штрафы.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на Youtube-канале компании Sportsnet.

«Оттава» стала победителем сезонной серии в дерби между канадскими командами со счётом 3-1.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 февраля 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
5 : 3
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Мэттьюс (Марнер, Нис) – 03:45     1:1 Жиру (Жозеф) – 17:53     2:1 Тарасенко (Пинто, Чикран) – 22:04     2:2 Нис (Марнер, Мэттьюс) – 29:43     3:2 Пинто (Келли, Зуб) – 31:13     4:2 Норрис (Батерсон) – 35:13     4:3 Доми (Райлли, Робертсон) – 45:12     5:3 Грейг (Пинто) – 59:54    
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