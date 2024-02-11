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«Невозможно было сыграть лучше». Бриндамор похвалил Кочеткова за игру с «Нью-Джерси»

«Невозможно было сыграть лучше». Бриндамор похвалил Кочеткова за игру с «Нью-Джерси»
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Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор высоко оценил игру голкипера Петра Кочеткова в матче с «Нью-Джерси» (1:0 ОТ). Россиянин отразил все 34 броска и оформил свой второй шат-аут в текущем сезоне. Кочетков выиграл шесть из своих восьми последних матчей.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 февраля 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
1 : 0
ОТ
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Ахо (Нечас, Славин) – 63:40    

«Невозможно было сыграть лучше. Он был резким и сделал бесчисленное количество сейвов, причём в важные моменты. Его великолепная игра сделала разницу в матче.

Вратарь — это самая сложная позиция в хоккее. Он ещё молод и учится. Я думаю, мы находимся только на начальной стадии того, какую игру мы увидим от него в дальнейшем», — цитирует Бриндамора пресс-служба клуба.

Кочетков оформил свой шестой «сухой» матч в карьере. В текущем регулярном чемпионате НХЛ на счету Кочеткова 26 матчей, в которых он отражал в среднем 90,3% бросков при коэффициенте надёжности 2,50.

В следующем матче «Каролина» сыграет в гостях с «Далласом» 14 февраля.

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