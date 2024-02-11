«Это не хоккей». Тренер «Оттавы» осудил поступок Райлли, ударившего Грейга клюшкой в лицо

Исполняющий обязанности главного тренера «Оттавы» Жак Мартен осудил поступок защитника «Торонто» Моргана Райлли, который нанёс удар клюшкой в лицо нападающего «Сенаторз» Ридли Грейга за щелчок в пустые ворота в концовке матча (3:5).

«Это не хоккей. Это разочарование или что-то в этом роде, но это не часть игры. Грейг забросил шайбу в сетку. Щёлкает он её или бросает, это не имеет значения», — цитирует Мартена пресс-служба клуба.

Мартен заявил, что надеется на справедливое наказание от лиги для Райлли. Защитник «Торонто» позднее пройдёт слушание и, скорее всего, будет наказан длительной дисквалификацией. «Оттава» стала победителем сезонной серии в дерби между канадскими командами со счётом 3-1.