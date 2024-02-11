Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Это не хоккей». Тренер «Оттавы» осудил поступок Райлли, ударившего Грейга клюшкой в лицо

«Это не хоккей». Тренер «Оттавы» осудил поступок Райлли, ударившего Грейга клюшкой в лицо
Комментарии

Исполняющий обязанности главного тренера «Оттавы» Жак Мартен осудил поступок защитника «Торонто» Моргана Райлли, который нанёс удар клюшкой в лицо нападающего «Сенаторз» Ридли Грейга за щелчок в пустые ворота в концовке матча (3:5).

«Это не хоккей. Это разочарование или что-то в этом роде, но это не часть игры. Грейг забросил шайбу в сетку. Щёлкает он её или бросает, это не имеет значения», — цитирует Мартена пресс-служба клуба.

Мартен заявил, что надеется на справедливое наказание от лиги для Райлли. Защитник «Торонто» позднее пройдёт слушание и, скорее всего, будет наказан длительной дисквалификацией. «Оттава» стала победителем сезонной серии в дерби между канадскими командами со счётом 3-1.

Материалы по теме
Видео
Райлли ударил клюшкой в лицо хоккеиста «Оттавы» за щелчок по пустым воротам «Торонто»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android