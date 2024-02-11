Шарипзянов стал вторым российским защитником, набравшим 50+ очков за одну регулярку КХЛ

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. После второго периода счёт 6:2 в пользу омичей.

Дамир Шарипзянов («Авангард») стал вторым российским защитником, набравшим 50+ очков за один регулярный чемпионат, сообщает пресс-служба КХЛ. На текущий момент на счету 27-летнего игрока обороны восемь заброшенных шайб и 42 результативные передачи в 60 матчах текущего сезона.

Первым в сезоне 2022/2023 стал Александр Никишин, набравший 55 очков. В текущем сезоне на счету Никишина 52 результативных балла.

Рекорд по очкам среди защитников за одну регулярку принадлежит Крису Ли («Металлург»), набравшему 65 очков в сезоне-2016/2017.