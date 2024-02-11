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Шарипзянов стал вторым российским защитником, набравшим 50+ очков за одну регулярку КХЛ

Шарипзянов стал вторым российским защитником, набравшим 50+ очков за одну регулярку КХЛ
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В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. После второго периода счёт 6:2 в пользу омичей.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 февраля 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Авангард
Омск
3-й период
7 : 2
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Назаров (Ахияров) – 02:13 (5x5)     1:1 Ткачёв (Шарипзянов, Буше) – 15:37 (5x4)     1:2 Михеев (Андреофф) – 20:13 (5x5)     2:2 Ткачёв (Шарипзянов) – 21:53 (5x4)     3:2 Николишин (Рейнгардт, Шарипзянов) – 26:44 (5x5)     4:2 Пьянов (Ткачёв, Буше) – 29:10 (5x4)     5:2 Спунер (Пьянов, Ткачёв) – 30:06 (5x4)     6:2 Прохоркин (Чмыхов, Киселевич) – 37:48 (5x5)     7:2 Рейнгардт (Абросимов, Киселевич) – 52' (5x5)    

Дамир Шарипзянов («Авангард») стал вторым российским защитником, набравшим 50+ очков за один регулярный чемпионат, сообщает пресс-служба КХЛ. На текущий момент на счету 27-летнего игрока обороны восемь заброшенных шайб и 42 результативные передачи в 60 матчах текущего сезона.

Первым в сезоне 2022/2023 стал Александр Никишин, набравший 55 очков. В текущем сезоне на счету Никишина 52 результативных балла.

Рекорд по очкам среди защитников за одну регулярку принадлежит Крису Ли («Металлург»), набравшему 65 очков в сезоне-2016/2017.

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