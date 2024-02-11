Канарейкин назвал хоккеиста КХЛ, которого он считает главным открытием в нынешнем сезоне

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин выделил выступление 20-летнего российского нападающего магнитогорского «Металлурга» Никиты Гребёнкина, отметив его впечатляющие физические данные.

«Знаете, прогресс виден у молодых магнитогорских ребят, в Ярославле очень много талантливых хоккеистов.

Если всё-таки выбирать одного, то для меня открытием стал Гребёнкин. В этом сезоне виден его прогресс. У парня отличные данные: габаритный и быстрый. Думаю, он ставит перед собой высокие цели и задачи, а главное, он к ним стремится. Его пригласили в сборную России. Очевидно, что следующая цель у него — отъезд в Национальную хоккейную лигу, и теперь он будет стремиться к ней», — приводит слова Канарейкина Legalbet.

Напомним, в нынешнем сезоне Гребёнкин принял участие в 60 матчах в составе «Металлурга», отметившись 37 (17+20) результативными действиями при показателе полезности «+10». Его контракт с клубом рассчитан до 30 апреля 2024 года.