Гальченюк: в Питере любят хоккей, сразу чувствуется, что это хоккейный город

29-летний американский нападающий СКА Алекс Гальченюк выразил восхищение поддержкой команды на новой «СКА Арене» в первом домашнем матче на новом стадионе в регулярном чемпионате КХЛ с «Сочи» (8:1).

«Акустика? И в Ледовом шикарно было. В Питере очень любят хоккей, классная атмосфера. Я это понял ещё до того, как вышел на лёд, когда просто увидел, как команда играет, ещё до начала сезона. Сразу чувствуется, что это хоккейный город. И в Ледовом классно болели, теперь перетащили все эти эмоции сюда. На акустику не особо обращал внимания, но мне кажется, здесь погромче.

В Ледовом уютная была раздевалка, а тут масштаб намного больше. Зато все помещаются, весь наш состав. Привыкнем. Когда были здесь в первый раз, тут ни ковров не было, ничего, сегодня уже намного уютнее», — передаёт слова Гальченюка корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.