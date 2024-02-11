Торопченко отметился ярким голом в ворота «Монреаля» после финта и сольного прохода

В Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Монреаль Канадиенс» принимает «Сент-Луис Блюз». Идёт первый период, гости ведут – 2:0.
Счёт в матче был открыт уже на 25-й секунде встречи 24-летним российским нападающим «Блюз» Алексеем Торопченко. Ему ассистировали Оскар Сундквист и Тори Крюг.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Отметим, что в нынешнем сезоне Торопченко проводит свой 51-й матч, в которых ему удалось набрать 12 (8+4) очков при показателе полезности «-4». Всего в 148 встречах НХЛ на его счету 33 (20+13) результативных действия. Его двухлетний контракт на $ 1,25 млн в год истекает по окончании следующего сезона.
- 11 февраля 2024
-
22:12
-
22:01
-
22:00
-
21:52
-
21:43
-
21:34
-
21:28
-
21:14
-
21:03
-
20:57
-
20:48
-
20:42
-
20:36
-
20:30
-
20:18
-
20:13
-
20:10
-
20:02
-
19:55
-
19:34
-
19:31
-
19:26
-
19:16
-
19:08
-
19:07
-
18:57
-
18:48
-
18:37
-
18:31
-
18:25
-
18:18
-
18:11
-
18:06
-
18:02
-
17:54