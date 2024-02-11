Торопченко отметился ярким голом в ворота «Монреаля» после финта и сольного прохода

В Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Монреаль Канадиенс» принимает «Сент-Луис Блюз». Идёт первый период, гости ведут – 2:0.

Счёт в матче был открыт уже на 25-й секунде встречи 24-летним российским нападающим «Блюз» Алексеем Торопченко. Ему ассистировали Оскар Сундквист и Тори Крюг.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Отметим, что в нынешнем сезоне Торопченко проводит свой 51-й матч, в которых ему удалось набрать 12 (8+4) очков при показателе полезности «-4». Всего в 148 встречах НХЛ на его счету 33 (20+13) результативных действия. Его двухлетний контракт на $ 1,25 млн в год истекает по окончании следующего сезона.