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Торопченко отметился ярким голом в ворота «Монреаля» после финта и сольного прохода

Торопченко отметился ярким голом в ворота «Монреаля» после финта и сольного прохода
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В Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Монреаль Канадиенс» принимает «Сент-Луис Блюз». Идёт первый период, гости ведут – 2:0.

Счёт в матче был открыт уже на 25-й секунде встречи 24-летним российским нападающим «Блюз» Алексеем Торопченко. Ему ассистировали Оскар Сундквист и Тори Крюг.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Отметим, что в нынешнем сезоне Торопченко проводит свой 51-й матч, в которых ему удалось набрать 12 (8+4) очков при показателе полезности «-4». Всего в 148 встречах НХЛ на его счету 33 (20+13) результативных действия. Его двухлетний контракт на $ 1,25 млн в год истекает по окончании следующего сезона.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 февраля 2024, воскресенье. 21:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
2-й период
1 : 3
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Торопченко (Сундквист, Крюг) – 00:25     0:2 Шенн (Парэйко, Капанен) – 05:05     1:2 Судзуки – 10:23     1:3 Кайру (Томас, Крюг) – 15:20 (pp)    
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