Фёдоров объяснил, какие выводы сделал по игре ЦСКА за время отсутствия по болезни

Главный тренер московского ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал победу в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ над подмосковным «Витязем». Эта игра стала первой для специалиста после выздоровления, ему сразу же удалось прервать серию поражений команды.

«Главное – приступил к своим обязанностям. За время болезни соскучился по игре, по тренерам и ребятам.

По каким-то причинам нам всегда чего-то не хватало. Я сделал выводы, записи. Мы должны поменять в первую очередь в голове. Верю в ребят. Не совсем тот сезон, который бы хотелось. Но мы продолжаем играть и должны подготовиться к главному в сезоне – плей-офф.

Мы прекрасно понимаем, в какой мы ситуации и как мы должны подготовиться. Мои помощники, тренерский штаб делали изменения в моё отсутствие, но получилось так, как получилось.

За короткий срок мы показали хороший хоккей. Надеюсь, мы зацепимся за психологические и тактические моменты. И будем побеждать.

Мы сохранили костяк, как вы знаете. Наверное, для многих наших ребят регулярка длинная. И нам такой формат не совсем подходит. Все хотят играть те матчи, которые что-то значат. Учитывая (предыдущие) длинные сезоны, ребята подустали.

Когда кто-то выпадает из тройки, возникают большие проблемы в игре. И также в парах защитников. Не трогая вратарскую линию, напомню лишь, через что прошёл Иван Федотов. Всё это по ходу сезона мы пропускали на себе. Тем не менее парни держались друг за друга, независимо от результата. Эта сплочённость поможет нам в дальнейшем», — приводит слова Фёдорова пресс-служба «Витязя» на официальном сайте клуба.