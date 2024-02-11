Ротенберг: без «Газпрома» и Миллера мы не получили бы шанса сыграть на лучшей арене мира

Главный тренер санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг подвёл итоги прошедшего первого матча на новом домашнем стадионе – «СКА Арене», на которой армейцы разгромили «Сочи» (8:1) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

«Сегодня был невероятный день, один из самых важных в истории СКА. А главными людьми, которые сделали 11 февраля исторической датой, стали вы — наши болельщики. Я хочу сказать огромное спасибо каждому пришедшему на матч! 21 481 человек — вас было видно и слышно, вы зарядили нас такими эмоциями, что у команды не было другого выбора, кроме как победить крупно и уверенно.

Спасибо ПАО «Газпром» и Алексею Борисовичу Миллеру за сам факт нашего переезда — без такой мощной помощи и поддержки мы никогда бы не получили даже шанса сыграть на лучшей арене мира.

Огромное спасибо и всем людям, которые день и ночь готовили арену для нашей первой игры. После матча на пресс-конференции за высочайший уровень организации нас благодарили журналисты — в моей практике такое случилось впервые.

Мы мощно начали наши выступления на «СКА Арене» и намерены и дальше продолжать в том же духе! Ждём всех на следующем матче уже во вторник.

Будем побеждать и ставить новые рекорды на нашей «СКА Арене»!» — гласит публикация Ротенберга в телеграм-канале.

Напомним, в следующем матче домашней серии в рамках регулярного чемпионата КХЛ СКА примет тольяттинскую «Ладу» (13 февраля), затем уфимский «Салават Юлаев» (15 февраля), нижегородское «Торпедо» (18 февраля) и череповецкую «Северсталь» (20 февраля).