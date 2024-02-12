Тори Крюг установил рекорд по очкам и передачам за матч среди защитников в истории «Блюз»

В Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча завершилась разгромной победой гостей со счётом 7:2.
Защитник гостей Тори Крюг отметился в этой встрече пятью результативными передачами. Этот результат помог 32-летнему американцу установить сразу два рекорда в истории франшизы среди защитников за один матч — по очкам и ассистам. Ранее рекорд как в одной, так и в другой категории, установленный группой игроков, составлял четыре.
Всего в нынешнем сезоне на счету Крюга 25 (1+24) очков в 51 матче.
«Сент-Луис Блюз», набрав 58 очков в 51 матче, занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. «Монреаль» (50) – 13-й на Востоке.
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