Никита Серебряков — о «СКА Арене»: это восьмое чудо света, потрясающая атмосфера

Вратарь СКА Никита Серебряков назвал новую «СКА Арену» восьмым чудом света. В первом матче на новом стадионе СКА разгромил «Сочи» со счётом 8:1, голкипер пропустил одну шайбу.

«Отличные эмоции. Потрясающая атмосфера. Снимаю шляпу и говорю огромное спасибо ребятам, которые за две недели сделали здесь, как мне кажется, восьмое чудо света. Они проделали колоссальную работу, чтобы здесь было уютно, как дома. Очень масштабно. Огромный стадион, потрясающая атмосфера. Было громко. Я уверен, что всем будет интересно здесь играть, – цитирует Серебрякова «Спорт день за днём».

Первый в истории домашний матч СКА на новом стадионе – «СКА Арене» — посетил 21 481 зритель. Это новый рекорд посещаемости матчей КХЛ в закрытых помещениях.