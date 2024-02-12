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Райлли грозит дисквалификация из-за удара в голову Грейга за щелчок по пустым воротам

29-летнему канадскому защитнику «Торонто Мэйпл Лифс» Моргану Райлли грозит длительная дисквалификация за удар в голову нападающему «Оттавы Сенаторз» (3:5) Ридли Грейгу, совершившему щелчок по пустым воротам в конце встречи регулярного чемпионата НХЛ.

Как отмечает пресс-служба НХЛ в социальной сети Х (ранее Twitter), Райлли приглашён на дисциплинарное слушание по делу, которое пройдёт во вторник, 13 февраля. Таким образом, хоккеисту грозит длительная дисквалификация на срок более пяти игр.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на YouTube-канале компании Sportsnet.

Ранее НХЛ уже рассматривала подобное дело, в котором форвард «Детройт Ред Уингз» Дэвид Перрон получил шесть матчей дисквалификации за аналогичный удар в голову российскому защитнику «Оттавы Сенаторз» Артёму Зубу.