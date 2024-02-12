Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Такая реакция уместна». Главный тренер «Торонто» поддержал Райлли за удар в голову

«Такая реакция уместна». Главный тренер «Торонто» поддержал Райлли за удар в голову
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Шелдон Киф считает допустимой реакцию 29-летнего канадского защитника Моргана Райлли, ударившего в голову нападающего «Оттавы Сенаторз» (3:5) Ридли Грейга за щелчок по пустым воротам.

«Я думаю, такая реакция уместна. Наши игроки имеют право на реакцию», — цитирует Кифа журналистка TSN Клэир Ханна в социальной сети Х (ранее Twitter).

Ранее стало известно, что Райлли приглашён на дисциплинарное слушание по делу, которое пройдёт во вторник, 13 февраля. Таким образом, хоккеисту грозит длительная дисквалификация на срок более пяти игр.

Напомним, в нынешнем сезоне Райлли принял участие в 50 матчах в составе «Торонто», в которых отметился 43 (7+36) результативными действиями при показателе полезности «+1».

Материалы по теме
Видео
Райлли грозит дисквалификация из-за удара в голову Грейга за щелчок по пустым воротам
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android