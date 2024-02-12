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«Такая реакция уместна». Главный тренер «Торонто» поддержал Райлли за удар в голову

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Шелдон Киф считает допустимой реакцию 29-летнего канадского защитника Моргана Райлли, ударившего в голову нападающего «Оттавы Сенаторз» (3:5) Ридли Грейга за щелчок по пустым воротам.

«Я думаю, такая реакция уместна. Наши игроки имеют право на реакцию», — цитирует Кифа журналистка TSN Клэир Ханна в социальной сети Х (ранее Twitter).

Ранее стало известно, что Райлли приглашён на дисциплинарное слушание по делу, которое пройдёт во вторник, 13 февраля. Таким образом, хоккеисту грозит длительная дисквалификация на срок более пяти игр.

Напомним, в нынешнем сезоне Райлли принял участие в 50 матчах в составе «Торонто», в которых отметился 43 (7+36) результативными действиями при показателе полезности «+1».