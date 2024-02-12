Журналист The Hockey News назвал три команды, претендующих на вратаря «Калгари» Маркстрёма

34-летний финский вратарь «Калгари Флэймз» Якоб Маркстрём может сменить команду в НХЛ в преддверии намечающегося дедлайна в лиге, такой информацией располагает автор The Hockey News.

«Зарплата в $ 6 млн за сезон Маркстрёма может стать камнем преткновения в вопросе его возможного обмена. Однако это не такое уж большое препятствие, так как «Флэймз» открыты для возможности удержания части зарплаты хоккеиста. В качестве возможных претендентов на Маркстрёма можно отметить «Каролину Харрикейнз», «Колорадо Эвеланш» и «Нью-Джерси Дэвилз», — считает журналист The Hockey News Стив Макфарлейн.

Напомним, в нынешнем сезоне Маркстрём принял участие в 32 матчах в составе «Калгари», в которых отразил 91,5% бросков при коэффициенте надёжности 2,54. Его шестилетний контракт на общую сумму в $ 36 млн ($ 6 млн за сезон) истекает в 2026 году.