«Он бы до сих пор лежал на льду». Ривз – о щелчке Грейга по пустым воротам «Торонто»

37-летний канадский нападающий «Торонто Мэйпл Лифс»Райан Ривз, известный своими бойцовскими качествами, высказался о реакции защитника своей команды Моргана Райлли, ударившего в голову клюшкой нападающего «Оттавы Сенаторз» (3:5) Ридли Грейга за щелчок по пустым воротам «кленовых листьев» в конце матча.

«Если отмотать время назад, когда я только оказался в НХЛ, то, вероятно Грейг всё ещё лежал бы на льду в данный момент. Я думаю, ответ Райлли был уместен. Не понимаю, почему такой молодой хоккеист может считать для себя такой поступок позволительным», — приводит слова Ривза журналист The Athletic Крис Джонстон в социальной сети Х.

Напомним, ранее стало известно, что НХЛ начала дисциплинарное расследование прошедшего эпизода, пригласив на слушания самого Райлли, что, вероятно означает, что хоккеист получит дисквалификацию.