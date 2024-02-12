Жамнов рассказал о состоянии Морозова, не сумевшего доиграть матч с «Локомотивом»

Главный тренер московского «Спартака» Алексей Жамнов высказался о состоянии 23-летнего российского нападающего красно-белых Ивана Морозова, который покинул площадку в третьем периоде выездной встречи регулярного чемпионата КХЛ с ярославским «Локомотивом» (5:1) из-за повреждения.

«Я пока не готов сказать, что с ним. Там ушиб. Посмотрим завтра. Утро вечера мудренее», — цитирует Жамнова пресс-служба КХЛ на официальном сайте лиги.

Отметим, что в прошедшем матче Морозов отметился заброшенной шайбой и заработал коэффициент полезности «+1». Всего в 36 матчах нынешнего сезона КХЛ на его счету 38 (11+27) результативных действий при показателе полезности «+13». Всего за карьеру в КХЛ Иван провёл 161 матч и набрал 96 (35+61) очков.