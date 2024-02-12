Никитин: почему сел Шалунов? Не можешь помочь выиграть — нельзя проигрывать

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин подвёл итоги домашней встречи регулярного чемпионата КХЛ с московским «Спартаком» (1:5),

«Грубейшие ошибки допустили. С такой командой мастеров непозволительно так делать. Нас закономерно наказали. Это хороший урок. Мы должны стоять на двух ногах твёрдо на земле. Сегодня мы точно не на двух ногах находились. Почему сел Шалунов? Очень простая истина – если ты не можешь помочь команде выиграть, то нельзя проигрывать. В командном виде спорта это простая истина.

Почему ошибались? Совокупность причин. Конечно, есть усталость. Никто не сбрасывает это со счетов. Но ребятам объяснили, что нельзя делать на усталости. К сожалению, мы не прислушались. Это мастерство. Ты можешь в плохом состоянии не выиграть игру. А вот проиграть ты её можешь спокойно. Что мы и сделали сегодня», — приводит слова Никитина пресс-служба КХЛ на официальном сайте лиги.

Напомним, «Локомотив», набрав 85 очков в 63 матчах, занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. В следующем матче ярославцы постараются прервать трёхматчевую серию поражений в домашней игре с ЦСКА (15 февраля).