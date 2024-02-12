Никитин объяснил, почему не заменил Исаева, несмотря на 5 пропущенных шайб от «Спартака»

Главный тренер ярославского «Локомотива» Игорь Никитин объяснил, почему не стал менять 24-летнего российского вратаря Даниила Исаева на Алексея Мельничука, несмотря на пять пропущенных шайб в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ с московским «Спартаком» (1:5).

«Почему не поменяли вратаря? Мы хотим быть уверенными в первом вратаре. Он тоже должен расти. Много всего валилось на него хорошего, ездят по ушам, лечат его. Все должны проходить через это, Даниил не исключение», — приводит слова Никитина пресс-служба КХЛ на официальном сайте лиги.

Напомним, в нынешнем сезоне Исаев принял участие в 45 матчах в составе «Локомотива», в которых отразил 92,4% бросков, пропуская в среднем 1,93 шайбы за игру.