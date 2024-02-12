«Было нарушение, должен быть и штраф». Коньков — о решении по наказанию «Сибири»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков прокомментировал решение КХЛ-ФХР оставить в силе наказание «Сибири» о присуждении технических поражений за превышение лимита на легионеров в матчах регулярного чемпионата сезона-2023/2024.

«Было нарушение, должен быть и штраф. Мы просто принимаем те решения, которые есть. Понятно, что лига действовала в рамках существующего устава. В будущем генеральные менеджеры при подписании контрактов будут уделять более тщательное внимание этому моменту», — приводит слова Конькова «РБ Спорт».

Напомним, в январе «Сибири» было засчитано четыре технических поражения за нарушения лимита на легионеров в первых четырёх матчах регулярного чемпионата КХЛ. Защитник Фёдор Гордеев был признан четвёртым легионером и не имел права выступать за сборную России.

«Сибирь», набрав 60 очков в 63 матчах, занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, отставая от зоны плей-офф на четыре балла. В ближайшем матче новосибирский клуб примет нижнекамский «Нефтехимик» (64), занимающий восьмое место на Востоке.