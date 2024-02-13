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Тарасенко прокомментировал слухи о возможном уходе из «Оттавы»

Тарасенко прокомментировал слухи о возможном уходе из «Оттавы»
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32-летний российский нападающий «Оттавы Сенаторз» Владимир Тарасенко рассказал, как чувствует себя в команде, и ответил на слухи о возможном уходе из клуба.

«У меня хорошая команда. Мне очень нравятся ребята. Они очень весёлые. Я думаю, что это очень сплочённая группа. Я всегда думал, что дело не в месте, а в людях, которые тебя окружают. И мне повезло как с «Сент-Луисом», так и с «Нью-Йорк Рейнджерс», вокруг меня были хорошие люди. Здесь то же самое. Много людей, желающих помочь. Мне это нравится.

Не думаю о дедлайне обменов. Я думаю о завтрашней игре, думаю о сегодняшних вещах. Знаете, если слишком сосредоточиться на прошлом и будущем, вы просто потеряете настоящее. Я могу иногда думать об этом, но в основном стараюсь отложить это и подготовиться к предстоящим играм», — приводит слова Тарасенко официальный сайт НХЛ.

Напомним, ранее сообщалось, что Владимир привлёк внимание «Эдмонтона» и может сменить команду до конца периода переходов игроков в НХЛ.

В нынешнем сезоне Тарасенко принял участие в 46 матчах за «Оттаву», в которых отметился 34 (14+20) результативными действиями при показателе полезности «+13».

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