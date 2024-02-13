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Голкипер Шестёркин не смог забить первый гол в НХЛ, промахнувшись по пустым воротам

Голкипер Шестёркин не смог забить первый гол в НХЛ, промахнувшись по пустым воротам
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Сегодня, 13 февраля «Нью-Йорк Рейнджерс» на своей площадке обыграл «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0). Ворота «Рейнджерс» защищал Игорь Шестёркин, который совершил 30 сейвов за матч и оформил первый шат-аут в нынешнем сезоне.

В одном из эпизодов по ходу матча российский голкипер имел возможность записать в свой актив первую заброшенную шайбу в заокеанской карьере. За минуту до окончания встречи Шестёркин завладел шайбой за своими воротами, в это время ворота «Калгари» были пустыми, так как команда сняла своего голкипера. Шестёркин совершил бросок, однако шайба прошла вдалеке от ворот соперника и ударилась о борт.

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Напомним, российский нападающий Артемий Панарин также принимал участие в матче, но результативными действиями не отметился.

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