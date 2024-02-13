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Капитан «Рейнджерс» травмировал форварда «Калгари». Арбитры не увидели нарушения правил

Капитан «Рейнджерс» травмировал форварда «Калгари». Арбитры не увидели нарушения правил
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Сегодня, «Нью-Йорк Рейнджерс» на своей площадке обыграл «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0).

В составе «Калгари» всего 54 секунды провёл на льду 22-летний нападающий Джейкоб Пеллетье. Канадский форвард гостей получил травму верхней части тела и досрочно завершил игру после столкновения с капитаном «Рейнджерс» Джейкобом Трубой.

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Американский защитник провёл жёсткий силовой приём, после которого Пеллетье не смог продолжить матч. Главные арбитры Том Хмелевски и Тревор Хансон нарушения правил в данном моменте не зафиксировали.

Для проводящего второй сезон в НХЛ Пеллетье этот матч был всего четвёртым в нынешнем регулярном чемпионате. В его активе значится одна результативная передача при показателе полезности "+2".

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