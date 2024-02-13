«Рейнджерс» выиграли пятый матч подряд и с отрывом лидируют в Столичном дивизионе

Сегодня, «Нью-Йорк Рейнджерс» на своей площадке обыграл «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0).

Эта победа стала пятой подряд для команды Питера Лавиолетта. В этой серии «синерубашечники» последовательно переиграли «Оттаву Сенаторз» (7:2), «Колорадо Эвеланш» (2:1 ОТ), «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:1), «Чикаго Блэкхоукс» (4:3 ОТ) и «Калгари» (2:0). При этом четыре из пяти матчей были сыграны после паузы, связанной с проведением Матча звёзд НХЛ.

После 53 игр с 71 очком ньюйоркцы занимают первое место в таблице Столичного дивизиона, опережая ближайшего преследователя — «Каролину Харрикейнз» (65 баллов в 51 матче) — на шесть очков. На третьей строчке в дивизионе располагается «Филадельфия Флайерз» (64 очка в 54 матчах).