Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Рейнджерс» выиграли пятый матч подряд и с отрывом лидируют в Столичном дивизионе

«Рейнджерс» выиграли пятый матч подряд и с отрывом лидируют в Столичном дивизионе
Питер Лавиолетт
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, «Нью-Йорк Рейнджерс» на своей площадке обыграл «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0).

Эта победа стала пятой подряд для команды Питера Лавиолетта. В этой серии «синерубашечники» последовательно переиграли «Оттаву Сенаторз» (7:2), «Колорадо Эвеланш» (2:1 ОТ), «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:1), «Чикаго Блэкхоукс» (4:3 ОТ) и «Калгари» (2:0). При этом четыре из пяти матчей были сыграны после паузы, связанной с проведением Матча звёзд НХЛ.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ

После 53 игр с 71 очком ньюйоркцы занимают первое место в таблице Столичного дивизиона, опережая ближайшего преследователя — «Каролину Харрикейнз» (65 баллов в 51 матче) — на шесть очков. На третьей строчке в дивизионе располагается «Филадельфия Флайерз» (64 очка в 54 матчах).

Материалы по теме
«Ради него хочешь пройти через стену!» «Рейнджерс» возглавил один из лучших тренеров НХЛ
«Ради него хочешь пройти через стену!» «Рейнджерс» возглавил один из лучших тренеров НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android