Журналист рассказал, что больше всего нравится тренеру «Миннесоты» в новом звене Капризова

Журналист The Athletic Джо Смит высказался о прогрессе «Миннесоты Уайлд» в последних матчах после того, как главный тренер Джон Хайнс поставил нападающих Мэтта Болди и Кирилла Капризова в звено к центрфорварду Йоэлю Эрикссону Эку.

«Ни для кого не секрет, что тренер Джон Хайнс был недоволен своей шестёркой лучших в победном матче в Чикаго на прошлой неделе, назвав некоторых из этих нападающих «пассажирами». Что ж, с тех пор, как в пятницу «Уайлд» перетрясли звенья, поставив Болди и Кирилла Капризова в звено с Йоэлем Эрикссоном Эком, две лучшие звезды нападения «Уайлд» сработали. Что Хайнсу нравится больше всего, так это то, насколько «заинтересованы» эти двое как в организации нападения, так и в борьбе за возвращение шайбы на другом конце площадки», — написал Смит в своей статье.

Напомним, этой ночью Капризов отметился двумя результативными передачами в матче с «Вегас Голден Найтс» (5:3), а его команда победила третий раз кряду.