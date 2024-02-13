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Журналист рассказал, что больше всего нравится тренеру «Миннесоты» в новом звене Капризова

Журналист рассказал, что больше всего нравится тренеру «Миннесоты» в новом звене Капризова
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Журналист The Athletic Джо Смит высказался о прогрессе «Миннесоты Уайлд» в последних матчах после того, как главный тренер Джон Хайнс поставил нападающих Мэтта Болди и Кирилла Капризова в звено к центрфорварду Йоэлю Эрикссону Эку.

Турнирная таблица НХЛ сезона-2023/2024

«Ни для кого не секрет, что тренер Джон Хайнс был недоволен своей шестёркой лучших в победном матче в Чикаго на прошлой неделе, назвав некоторых из этих нападающих «пассажирами». Что ж, с тех пор, как в пятницу «Уайлд» перетрясли звенья, поставив Болди и Кирилла Капризова в звено с Йоэлем Эрикссоном Эком, две лучшие звезды нападения «Уайлд» сработали. Что Хайнсу нравится больше всего, так это то, насколько «заинтересованы» эти двое как в организации нападения, так и в борьбе за возвращение шайбы на другом конце площадки», — написал Смит в своей статье.

Напомним, этой ночью Капризов отметился двумя результативными передачами в матче с «Вегас Голден Найтс» (5:3), а его команда победила третий раз кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 февраля 2024, вторник. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
3 : 5
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Маршессо (Руа, Пьетранджело) – 00:22     1:1 Цуккарелло (Капризов, Хартман) – 10:48 (pp)     1:2 Эрикссон Эк – 12:09     2:2 Амадио (Пьетранджело, Бриссон) – 17:45 (pp)     2:3 Росси (Болди, Фэйбер) – 46:28     2:4 Болди (Хартман, Фэйбер) – 47:29     3:4 Стоун (Стивенсон, Уайтклауд) – 49:40     3:5 Эрикссон Эк – 59:38    
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