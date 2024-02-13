«Как только дадут разрешение из-за океана…». Быков – о решении ИИХФ по бану России

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков высказался о вчерашнем решении ИИХФ отстранить сборные России и Беларуси от международных турниров на сезон-2024/2025.

«Как только им дадут разрешение из-за океана, тогда и будут принимать какие-то решения, а сейчас это бесполезно. Олимпиада? Здесь многое будет зависеть от НХЛ, как они захотят продвигать свой продукт. Многое будет зависеть от профсоюза игроков НХЛ, от того, какую позицию займут наши игроки в НХЛ. Пока сложно сказать.

Россия – один из флагманов мирового спорта, но, к сожалению, политика как вмешивалась, так и вмешивается в любую сферу человеческой деятельности. Будем надеяться. Важно, чтобы наши руководители и функционеры со своей стороны искали любые пути, чтобы эволюция и развитие наших спортсменов продолжалась. На международной арене до поры до времени пока такая ситуация, но потом нам всё равно разрешат выступать. В этот момент мы должны быть готовы снова биться за чемпионство в любых видах спорта, на любом уровне. Для этого мы должны быть сильными и продолжать развиваться, искать новые технологии и возможности, чтобы наши спортсмены продолжали эволюционировать», — сказал Быков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

Напомним, впервые ИИХФ отстранила Россию и Беларусь от участия в международных турнирах в феврале 2022 года, а в марте 2023 года санкции были продлены до завершения сезона-2023/2024.