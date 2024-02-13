Алексей Емелин рассказал, принял ли он решение о завершении карьеры игрока

Бывший защитник клубов КХЛ Алексей Емелин рассказал, что ещё не принял решения о завершении карьеры.

«Закончил ли я карьеру? Слишком громкое [высказывание], пока ещё неосознанное до конца. Пока занимаюсь семьёй, определяюсь, в каком направлении двигаться. Оно есть [чувство], что нужно готовиться, вдруг сейчас позвонят, не можешь уехать куда-то, нужно продолжать подготовку. Это всегда мешает.

В определённый момент нужно принять решение. Я тренировался до начала сентября, после этого была буферная зона, откуда я ещё мог вернуться. Но после месяца, трёх пришло осознание, что, возможно, уже нет.

Хотел бы связать свою дальнейшую жизнь с хоккеем? Точно хочу сказать, что детей не хочу тренировать, это тяжёлый труд. Детским тренером нужно родиться. Снимаю шляпу перед теми, кто тренирует детей. Если рассматривать предложения из КХЛ, то определённости нет, но если поступит, то [можно рассмотреть]», — сказал Емелин в интервью Youtube-каналу «Скользкий лёд».

37-летний Емелин выступал в прошлом сезоне КХЛ за «Спартак» и минское «Динамо».